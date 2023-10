Sous le coup de plusieurs accusations, l’acteur Russel Brand a pris la parole dans une vidéo postée sur sa chaîne Youtube.

Russel Brand, à la fois humoriste et acteur, n’est plus d’humeur à rire. Le comédien fait face à des allégations d’accusations de viol et de violences psychologiques. Quatre femmes ont témoigné contre le Britannique après une enquête menée par quatre médias : le Sunday Times, The Times et Channel 4. Les faits se seraient déroulés entre 2006 et 2013.

Quelques jours après l’exposition de l’affaire dans les médias, Russel Brand est sorti de son mutisme. Dans sa vidéo Youtube, il a décrit sa semaine "d’extraordinaire et pénible". L’ancien époux de Katy Perry a pris soin de ne pas commenter les accusations qui pèsent sur lui. Par contre, le présentateur télé a tenu à remercier ses fans pour "leur soutien". Face à ses millions d’abonnés, Russel Brand leur exprime sa reconnaissance "pour avoir remis en question les informations qui vous sont présentées ".

L’acteur demande à ses auditeurs de ne pas le lâcher. "J’ai besoin plus que jamais de votre soutien, plus que je ne l’aurais jamais imaginé " déclare Russel Brand.

Ces dernières années, le comédien est devenu un virulent militant contre l’establishment. Dans sa vidéo, il pointe du doigt le gouvernement britannique qui selon lui, a réclamé aux géants du numérique d’agir contre sa personne. Le Britannique a fustigé « la collusion entre l’État profond et les entreprises » dénoncant « la corruption et la censure des médias ». Il a promis de sortir une vidéo plus longue prochainement.

Russel Brand, réfute vigoureusement les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, ses relations étaient "consenties".

Le gouvernement n’a pas tardé à réagir contre ses propos, le porte-parole de Rishi Sunak a défini ses paroles comme "très graves et préoccupantes".

Bluebird de son côté, a déjà révélé que "les futures publications" avec l’ancien éditorialiste seront arrêtées. Youtube a enlevé la monétisation de ses vidéos.