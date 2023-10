Si vous voulez organiser une soirée spéciale film d’épouvante, nous vous proposons ces 12 productions américaines de la franchise ’Vendredi 13’ qui vont vous faire peur !

Jason fait régner la terreur durant 11 opus

Le récit de ces douzaines de films est basé sur l’histoire de Jason Voorhees. Ce personnage vient directement de l’imagination de Victor Miller, instigateur du premier film.

Qui est Jason ? C’est un jeune garçon de 11 ans qui a perdu sa jambe à cause de moniteurs irresponsables. Quelque temps après, Pamela sa mère, va se venger. La maman en furie va tout détruire sur son passage, allant jusqu’à empoisonner l’eau du lac. Elle ne va épargner personne et va s’adonner à plusieurs meurtres. Une des rescapées va stopper sa folie meurtrière.

Malheureusement, Jason va être témoin de la mort de sa mère. L’histoire prend une autre tournure quand c’est lui qui va prendre sa revanche.

Le premier volet de cette saga a été produit par Sean S.Cunningham, le film détient plusieurs points communs avec les grands succès d’Halloween. Au fil des années, les membres de la famille Voorhees vont à tour de rôle mener l’intrigue sanglante. Si ce n’est pas la mère, c’est le fils qui prend le relais. Jason conduira la barque durant les différents opus. Pour le dixième long-métrage, intitulé Jason X, l’intrigue fait un bond de 400 années après. L’avant-dernier film de la saga est axé sur le combat grandiose entre Freddy et Jason. Les deux terreurs sèment le trouble à Crystal Lake et l’issue de leur affrontement reste anecdotique. Le reboot du premier ’Vendredi 13’ clôt le chapitre. La fin de l’homme au masque de hockey se dessine…

Découvrez la liste des films qui compose la saga ’Vendredi 13’ :

-Vendredi 13 (Friday the 13th) 1980



Le Tueur du vendredi (Friday the 13th Part 2) 1981



Vendredi 13 : Meurtres en trois dimensions (Friday the 13th Part 3) 1982



Vendredi 13 : Chapitre final (Friday the 13th : The Final Chapter) 1984



Vendredi 13, chapitre V : Une nouvelle terreur



Vendredi 13, chapitre VI : Jason le mort-vivant (Friday the 13th Part VI : Jason Lives) 1986



Vendredi 13, chapitre VII : Un nouveau défi (Friday the 13th Part VII : The New Blood) 1988



Vendredi 13, chapitre VIII : L’Ultime Retour (Friday the 13th Part VIII : Jason Takes Manhattan) 1989



Jason va en enfer (Jason Goes to Hell : The Final Friday) 1993



Jason X 2002



Freddy contre Jason (Freddy vs. Jason) 2003



Vendredi 13 (Friday the 13th) 2009