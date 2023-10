Cette année, le 13 du mois d’octobre tombe vendredi. Cette date a été longtemps associée à des croyances et des superstitions à travers le monde. Mais pourquoi dit-on que ce jour porte chance ou malheur ?

Une mythologie nordique

L’association entre le vendredi et le chiffre 13 comme des éléments de malheur a des racines historiques profondes. L’une des explications les plus courantes remonte à la mythologie nordique, où les dieux se sont réunis pour un banquet. Loki, le Dieu de la discorde, du mensonge et de la malice était le 13e convive non invité. Il a alors semé le chaos, entraînant une série d’événements malheureux.

La paraskevidékatriaphobie

La phobie du vendredi 13 existe même chez certaines personnes. C’est la paraskevidékatriaphobie. Elle est caractérisée par une anxiété significative à l’approche de cette date particulière, et elle peut entraîner divers symptômes, allant de l’inquiétude et de la nervosité à des attaques de panique sévères. Beaucoup de personnes en souffrent.

Des croyances contrastées

Le vendredi 13 est généralement considéré comme un jour malchanceux, mais cette date est également perçue de manière positive dans certaines cultures. De nombreuses personnes la considèrent comme un jour de chance.

Un jour porte-bonheur ?

La culture populaire joue un rôle dans la perpétuation des superstitions entourant le vendredi 13, mais à ce jour, il n’existe aucune preuve concrète suggérant que ce jour est plus malchanceux que n’importe quel autre. Il est cependant intéressant de noter que certaines loteries proposent souvent des cagnottes plus importantes ce jour. Cette approche vise à transformer cette date souvent associée à la malchance en une journée porte-bonheur.