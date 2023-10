Zinédine Maillot, réunionnais âgé de 15 ans, est invité à participer à une compétition internationale de street workout. Elle se tiendra le 7 octobre prochain en Île-de-France. Cette compétition lui permettra d’acquérir de l’expérience.

Une compétition internationale de strreet workout se tiendra le 7 octobre en Île-de-France. La compétition accueillera 16 athlètes hommes et 8 athlètes femmes.

Dans les 16 athlètes hommes, 8 ont été invités, 8 autres se feront sélectionner par qualification vidéo. Zinédine Maillot, jeune sportif réunionnais de 15 ans fait partie des 8 invités. Le jeune homme pratique donc le street workout depuis ses 10 ans. Pour participer à cette compétition, le jeune homme a besoin de fonds pour financer son voyage, c’est pour il a lancé une cagnotte en ligne.

"Mon but dans ce sport est de devenir l’un des meilleurs au monde et c’est pour cela que j’ai accepté l’invitation pour participer à cette compétition le 7 octobre à Paris, car cela me permettra d’acquérir de l’expérience et de voir comment se déroules une compétions internationale", explique Zinédine.

Lors de cette compétition, les athlètes s’affronteront en 1 contre 1. Le tirage au sort aura lieu la veille, le 6 octobre.