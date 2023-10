"René ROBERT a consacré toute son énergie et sa vie à la transmission du savoir acquis au cours de ses nombreux travaux sur la géographie, l’hydrologie et le climat de notre île intense"... Le Parc national de La Réunion et le président de son conseil d’administration, Éric Ferrère, rendent hommage à René Robert

Communiqué :

« Dans la grande famille du Parc national de La Réunion, un Zarboutan fait - et fera toujours - figure d’exception parmi les Paysages grandioses, les massifs volcaniques, Paléo-cirques et Vallées suspendues aux Remparts sculptés au fil de l’eau dans l’histoire géologiques de l’île. D’une dimension sans égal au sein des communautés scientifique, universitaire, éducative et naturaliste, René ROBERT a consacré toute son énergie et sa vie à la transmission du savoir acquis au cours de ses nombreux travaux sur la géographie, l’hydrologie et le climat de notre île intense. René est reconnu pour être l’un des "4 mousquetaires" ayant révélé, aux yeux du monde et des Réunionnais, le Caractère, l’Identité et la Richesse de nos "Pitons, Cirques et Remparts" afin de contribuer à leur inscription à la Liste des Biens du Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 2010 à Brasilia - au rythme de de notre Rouler péi. Concentré d’histoire naturelle et mémoire culturelle, il restera celui qui a offert aux nombreux agents de l’établissement du Parc national de La Réunion - ainsi qu’aux membres de ses instances - son "REGARD sur le Patrimoine Naturel" avisé, amical et toujours bienveillant. Véritable livre ouvert sur l’histoire de La Terre et de son île, René a transmis avec passion sa lecture des évolutions fulgurantes que la biodiversité et les paysages réunionnais doivent à la multitude de microclimats et topo-climats dont l’île recèle. Il nous permet à tous de parler aujourd’hui ouvertement de La Réunion comme "un Patrimoine Naturel d’Exceptions" et pour certains, d’une "île tropicale Océanique altimontaine afro-indienne" d’une Valeur Universelle et Exceptionnelle. Fidèle défenseur du projet de création du parc aux côtés de la "Mission de Création du Parc national des Hauts de La Réunion" puis de sa pérennisation au sein du paysage institutionnel Réunionnais, René ROBERT a diffusé auprès de tous ceux qui l’ont côtoyé des valeurs d’humilité, d’ambition et de partage. Nous garderons de lui l’image d’un humaniste érudit fortement attaché à son île, qu’il voulait mieux faire connaître, comprendre et protéger. Sourire en coin et œil malicieux derrière des lunettes, René restera aussi pour beaucoup un père spirituel mais aussi un ami sincère. Comme il le disait souvent "Ce n’est pas possible d’inviter tout le monde à venir découvrir sur le terrain les différentes composantes de l’île. Il est, en revanche, très simple d’offrir à chacun la possibilité de lire une collection d’ouvrages où ces composantes sont présentées avec un ensemble de texte et d’illustrations". Afin d’honorer sa mémoire, libre ainsi à chacun d’apprivoiser l’héritage qu’il laisse à notre société actuelle et aux nouvelles générations. Le Parc national de La Réunion adresse à sa famille et ses proches ses plus sincères condoléances. Puisse son âme reposer en Paix aux sommets des Pitons, Cirques et Remparts. »

Eric FERRÈRE, Président du Conseil d’Administration du Parc national de La Réunion.