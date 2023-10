Lionel Velna Tatoueur Réunionnais a participé à une convention de Tatouage aux États-Unis. Une expérience riche et pleine d’enrichissements qui lui a ouvert les portes de l’Amérique. Il a représenté son île et s’est fait convier à d’autres événements au pays de l’oncle Sam.

Lionel Velna est un tatoueur de 37 ans, exerçant au Port dans son salon du nom de Break Ink Tattoo. Il a participé au Orlando Tattoo Show au mois de septembre dernier. Si le Réunionnais n’a pas terminé à la première place, il est très fier de son parcours.

"Artistiquement, je suis tombé sur deux artistes plus fort que moi tout simplement et j’ai dû faire face à une réalité qu’on peut travailler à la Réunion. Je suis déçu, car forcément, j’ai travaillé dur pour la première place je n’étais pas en vacances. Mais pas honteux, car maintenant, beaucoup d’artistes présents savent qui nous sommes et où se situe la Réunion", explique-t-il.

Cette convention riche en émotions lui a permis de se faire connaître et de s’ouvrir d’autres portes, notamment en 2025 à Orlando, dans le Missouri et à Los Angeles.

À lire aussi :

Portrait : Lionel Velna, un tatoueur péi qui s’exporte aux USA