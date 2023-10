Après la crise sanitaire liée à la COVID 19, l’Université de La Réunion s’inscrit dans un développement continu et soutenu de son attractivité.

Les informations de l’Université :

Un point d’étape des réalisations depuis 2021 et des perspectives pour l’institution ont été dessinés par l’équipe de Frédéric Miranville ce lundi 11 septembre au sein des tous nouveaux locaux du campus de Terre-Sainte qui hébergent entre autres la Faculté de santé.

Taux de réussite en hausse, ouverture d’un second cycle de médecine, plus haut taux d’étudiants internationaux depuis la création de l’établissement, entrée au prestigieux classement de Shangaï… la stratégie d’attractivité et d’excellence de l’Université de La Réunion se poursuit.