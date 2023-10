Pourtant formellement interdit, le bassin des Cormorans fait le plein de touristes.

Accès interdit. Le panneau à l’entrée du sentier des bassins de Saint-Gilles est pourtant bien visible. Néanmoins, l’interdiction n’a pas l’air de dissuader les aventureux.

" On sait que c’est interdit, il y a des panneaux. Mais c’est dommage de ne pas profiter de toutes les richesses de l’île, c’est une très belle cascade", commente ce vacancier.

"Ca fait des décennies que c’est connu et que les gens y viennent passer le week-end", estime cette passante.

Ces visites interdites font toutefois un heureux, ce commerçant installé à l’entrée du sentier. "Les gens viennent aux bassins, et c’est grâce à ça qu’on a des clients. Si on n’avait pas tout ça, on pourrait se retrouver au chômage", analyse-t-il.

Selon la mairie, l’accès aux bassins est une priorité puisqu’ils travailleraient sur un projet d’aménagement pour sécuriser le site et préserver la ressource en eau.