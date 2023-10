En 2015 Anne Lemoine découvre qu’elle est une enfant de la Creuse. Pour la quinquagénaire, ce fut une grande surprise. De retour sur son île de naissance depuis maintenant cinq ans, elle effectue des démarches pour retrouver son nom de naissance.

Entre 1963 et 1982, à La Réunion, plus de 2000 enfants et adolescents ont été enlevés à leur famille par l’administration pour être envoyés dans des départements ruraux de métropole sans billet de retour.

Anne Lemoine fait partie de ces enfants. La quinquagénaire ne savait pourtant pas qu’elle était une enfant de la Creuse. Anne savait qu’elle avait été adoptée, mais a fait cette découverte en 2015. Elle a appris la nouvelle alors qu’elle écrivait son autobiographie.

"J’avais entendu parler du dispositif, je savais que j’avais été adopté, mais cela a été une surprise pour moi. Je me suis rapproché d’associations pour en apprendre plus sur le sujet", raconte Anne.

Anne a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans en Normandie à Avranches. De retour sur son île natale depuis 5 ans maintenant, elle a pu retrouver sa famille. Anne souhaite aujourd’hui retrouver son nom de naissance et effectue des démarches pour cela. Elle invite les enfants de la Creuse qui le souhaitent à faire la même chose.

"Mon combat est celui de la résilience et de la réparation. Il faut toujours garder espoir, je continue d’avancer pour lâcher ce lourd fardeau. Il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous à la mairie et faire les démarches. Un nouveau nom c’est une nouvelle vie", conclut-elle.