Que se passe-t-il dans les vergers de l’île ? Les arbres fruitiers poussent de manière aléatoire. En raison d’un hier trop chaud, les fleurs de manguiers pourraient ne pas tenir. Pour cette raison, il pourrait y avoir moins de mangues pour cette saison.

Dans les vergers réunionnais, les manguiers se côtoient. Certains sont en pleine floraison tandis que d’autres ont du mal à porter leurs fruits. Ce constat est réalisé par Jean-Charles De Cambiaire, exploitant agricole. Ses mangues ne poussent plus de façon homogène. Cette situation s’explique par un hiver trop chaud.

"Le climat modifie le comportement de nos arbres, et cela a un impact assez important sur nos productions. On peut très bien avoir une bonne récolte sur un mois et le mois suivant n’avoir aucune fleur qui tienne", explique Jean-Charles.

Cette rareté ne laisse pas le choix aux agriculteurs, ils sont obligés de trouver des solutions. Parmi elles, le risque d’une augmentation des prix.

"Il n’y a que quelques arbres ici et là qui fleurissent et le peu de fleurs qui sortent sont attaqués par les ravageurs. Nous avons assisté à un phénomène qui ne s’était jamais produit auparavant. Les mangues américaines qui ne fleurissent qu’une seule fois ont fleuri plusieurs fois. On ne sait plus à quoi s’attendre d’une année à l’autre", explique Théo Saint-Martin, conseiller en culture fruitière chambre d’agriculture Réunion.

Une situation accentuée par le phénomène El Niño. Certains agriculteurs envisagent de modifier leur technique de production.

"On peut rester sur les mêmes parcelles, mais éventuellement avec de nouvelles variétés. On peut aussi modifier la façon d’agencer les arbres et le nombre d’arbres qu’on met sur la parcelle," indique Frédéric Normand, chercheur en agronomie des arbres fruitiers CIRAD.

Une saison des mangues incertaines qui devrait démarrer vers le mois d’octobre, avec sûrement moins de mangue sur les étales.