Ce mardi après-midi, un enfant s’est fait frapper par une surveillante de l’école Alice Hoareau, à Salazie.

Colère et incompréhension. Ce sont les sentiments que cette mère de famille, Aurélie, ressent au lendemain de l’incident.

En effet, ce mardi après-midi à l’école Alice Hoareau de Salazie, une mère de famille reçoit un appel de la direction : son enfant aurait insulté un surveillant.

Rapidement, elle se rend à l’établissement : "Je suis parti à l’école pour voir ce qu’il s’est passé et ce qu’à fait Redan. Arrivée à l’école, tous les enfants sont venus me voir pour me dire que Redan a été frappé par la surveillante. J’ai commencé à la chercher, mais elle était déjà partie".

Selon les premiers éléments, le marmaille aurait été frappé à la tête. Des actes jugés violents par l’entourage.

"En tant que parents, on leur fait confiance. Et c’est vrai que quand on entend parler de violences...Surtout avec l’actualité sur le harcèlement scolaire. Je suis consternée et outrée par ce qu’il se passe", ajoute un membre de sa famille.

La municipalité a quant à elle appliqué une procédure de mise à pied à l’encontre de la surveillante. En parallèle, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ces violences.

