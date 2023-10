Une fille âgée de 14 ans, Mélissa*, a été victime d’un viol collectif par 4 individus jeudi soir, le 21 septembre à Saint-Louis. Une plainte a été déposée et un jeune homme a été interpellé, mais relâché. Mélissa* accepte de témoigner.

À Saint-Louis ce jeudi 21 septembre, Mélissa* (nom d’emprunt) âgée de 14 ans est sortie des cours aux alentours de 15h. Elle rentre chez elle et se dirige ensuite pour faire du sport près du Domaine Rouge.

Elle se fait accoster par 4 individus dans une Peugeot bleue : "Ils m’ont attrapée et m’ont déshabillée. J’ai essayé de me débattre mais ils étaient à 4, je n’avais pas assez de force. Deux m’ont maintenue par terre et deux autres m’ont pénétrée de force. Je n’ai rien pu faire", explique-t-elle en larmes.

Après le viol collectif, les 4 individus menacent la jeune fille : "Ils m’ont dit que je ne devais pas en parler, car sinon j’allais avoir des problèmes. J’ai gardé ça pour moi pendant deux jours, mais samedi dernier, j’en ai parlé à ma sœur".

Avec sa sœur, Mélissa se rend à S.O.S Médecins puis à la gendarmerie. Après des examens médicaux, le viol a été avéré. Une plainte a été déposée et selon nos informations, un jeune homme a été interpellé mais par la suite, relâché. Cependant, Mélissa* explique que le jeune homme est bien celui qui a participé au viol : "On ne sait pas pourquoi il a été relâché alors qu’il était bien là. La gendarmerie ne nous a pas donné d’explications".

Aujourd’hui, Mélissa est traumatisée : "Je ne dors plus, je ne mange plus et j’ai peur de sortir. C’est vraiment difficile pour moi".

Les auteurs des faits sont actuellement recherchés.