Un professeur d’EPS a été suspendu pour une période de trois mois pour avoir agressé à coups de poing un élève de 15 ans ce lundi 25 septembre au Port. Des élèves du lycée Léon de Lépervanche soutiennent leur enseignant.

Des élèves de la classe ASSP Pro du lycée Léon de Lépervanche au Port apportent leur soutien à leur professeur d’EPS après sa suspension de 3 mois.

Celui-ci a agressé à coups de poing un élève de 15 ans ce lundi lors d’une sortie pédagogique. Il aurait reçu des jets de galet, il a ensuite "perdu son sang-froid".

Une pancarte a été créée par d’autres élèves avec des phrases comme : "Le meilleur des professeurs, on vous aime" ; "Le plus drôle et le plus grand " ; "On vous soutient quoi qu’il arrive".

Sur les réseaux sociaux, les avis divergent. Des internautes affirment que l’élève agressé à coups de poing est responsable et d’autres condamnent fermement l’agression de l’enseignant.

Pour le moment, une enquête a été ouverte et elle devra faire la lumière sur les circonstances exactes de cette affaire.

