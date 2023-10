Audrick, élève de 15 ans au Port , raconte à nos caméras ce qu’il s’est passé ce lundi quand son professeur d’EPS s’en est pris violemment à lui, sans raison. Il est encore choqué…

Voici le témoignage d’Audrick, élève au Port :

« Lundi, on a fait une randonnée. On devait se retrouver au lycée à 15h. La journée a bien commencé et l’après-midi, comme je suis externe on a acheté des choses pour manger. On est parti et on est arrivé dans une ruelle. Je rigolais avec mes camarades et on écoutait de la musique. Notre professeur qui était devant a dit qu’il a reçu un galet. Il s’est retourné, il m’a vu rire et il a cru que c’était moi. Il m’a bloqué les deux bras, m’a plaqué par terre et a mis son genou sur mon dos. Je ne pouvais plus bouger. J’ai reçu des coups de poing à l’arrière de la tête. J’ai dit que ce n’était pas moi et même mes amis, il ne voulait pas écouter…

Au début j’étais choqué mais j’avais mal. Je ne pouvais pas me défendre même si j’étais en colère. Je repense souvent à l’action et j’essaie de me contrôler.

Pour moi c’est injuste car je n’ai rien fait. Il m’a vu rire et il a voulu me frapper. Je ne peux pas aller à l’école aujourd’hui. »



Une plainte a été déposée et le rectorat a été saisi suite à cette agression. Selon nos informations, le professeur a été suspendu à titre conservateur pendant une durée minimum de 3 mois durant l’enquête.

À lire aussi :