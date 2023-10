Suite au crash d’ULM survenu à Cambaie ce vendredi 15 septembre aux alentours de 18h30, une enquête a été ouverte.

Après le crash d’ULM à Cambaie, ce vendredi en fin de journée, le maire de la commune Emmanuel Seraphin a organisé une conférence de presse pour donner des nouvelles de l’accident.

Ce qui est certain, c’est que le drame s’est produit aux alentours de 18h30, qu’il concerne un homme, en aéronef, et que les flammes provoquées par l’accident ont compliqué le début de l’enquête. Le feu est éteint et les débris brulants de l’épave pourront être déplacés que demain matin.

Le maire de la commune a souhaité "presenter ses condoléances", dans ce "drame qui touche beaucoup de monde" et annoncer que "les services judiciaires mènent l’enquête".