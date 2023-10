L’ARS La Réunion a été alertée par les dispositifs d’addictovigilance et de toxicovigilance de la circulation de substances non encore identifiées ayant entrainé des overdoses très graves et/ou mortelles à La Réunion.

À ce jour, 3 personnes sont décédées et 6 ont été hospitalisées en réanimation. D’après les premières investigations menées, il s’agirait d’opiacés de synthèse 500 fois plus puissants que l’héroïne.

Le préfet de La Réunion et le directeur général de l’ARS La Réunion recommandent la plus grande vigilance aux consommateurs de tabac et de produits de synthèse.