Comme chaque mois, le début d’octobre 2023 apporte son lot de changements. Prix du gaz, allocation adulte handicapé, soins dentaires, recette de la baguette de pain... Découvrez ce qui va changer à partir de ce dimanche.

Augmentation du prix du gaz

La tendance à la hausse des tarifs énergétiques persiste. La Commission de régulation de l’énergie a annoncé une augmentation de 9,21 €/MWh de la part variable hors taxes (HT) pour un consommateur typique utilisant le gaz pour la cuisson, l’eau chaude et le chauffage entre septembre et octobre. Cette hausse est le résultat de la remontée des prix de gros du gaz, mettant fin à la baisse continue qui avait été observée précédemment.

Déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé

C’était une promesse de campagne d’Emmanuel Macron. À compter de ce 1er octobre 2023, l’allocation adulte handicapé est calculée de manière individuelle, sans prendre en considération les revenus du conjoint. Environ 120 000 personnes en situation de handicap en couple devraient bénéficier d’une augmentation moyenne de 350 euros par mois de leur allocation, selon le gouvernement.

Revalorisation des aides personnalisées au logement

L’aide personnalisée au logement augmente de 3,7 % en moyenne pour les ménages bénéficiaires à compte de ce 1er octobre. Cette revalorisation est indexée sur l’indice de référence des loyers (IRL). Il est important de rappeler que les APL sont destinées aux locataires à revenus modestes. Près de sept millions de personnes en bénéficient.

Des soins dentaires moins remboursés

La Sécurité sociale prévoit une réduction des remboursements des soins dentaires pour économiser 500 millions d’euros par an. La prise en charge des frais liés aux honoraires des chirurgiens-dentistes et aux actes de soins dentaires par l’Assurance maladie passera désormais de 70 % à 60 % ou 55 % du tarif conventionnel, en fonction de la mutuelle et de la complémentaire du patient. Pour ceux qui sont non couverts par une mutuelle, la part restant à leur charge augmentera de 30 % à 40 %.

Hausse du plafond du Livret d’épargne populaire

A compter de ce dimanche, le plafond du Livret d’épargne populaire, destiné aux ménages à faibles revenus va être relevé de 7 700 euros à 10 000 euros. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, et le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, avaient annoncé cette décision en juillet. Les Français les moins aisés pourront profiter d’un LEP plus attractif.



Des baguettes de pain moins salées

Autre changement : la baguette de pain, emblème de la cuisine française, va légèrement changer de goût. La Confédération nationale de la boulangerie française a annoncé l’entrée en vigueur de nouvelles normes exigeant une réduction du taux de sel dans tous les types de pain. Le seuil actuel de 1,5 g de sel pour cent grammes de pain sera désormais abaissé à 1,4 gramme pour le pain courant ou traditionnel, et à 1,3 gramme pour les pains spéciaux, y compris ceux contenant des graines. Cette décision a été prise pour améliorer la santé des Français.

