Dès le 1er octobre, les baguettes de pain seront moins salées en France.

La composition de la Baguette de pain va changer dès le 1er octobre, elle sera moins salée :

« Je trouve qu’imposer ce changement c’est une bonne chose car il y aura moins de sel »

« C’est une bonne idée surtout au niveau de notre santé ».

Début 2022, la limite était de 1,7g de sel pou 100g de pain, elle est passée 1,5 il y a quelques mois et le mois prochain, il ne faudra pas dépasser 1,3g de sel pour le pain complet et 1,2g de sel pour le pain de mie.

Dans une boulangerie de Saint-Denis qui produit plus de 200 pains par jour, le sel est un élément indispensable pour la fabrication du pain.

« Le sel permet d’avoir un goût plus agréable en bouche. Sans le sel, le pain serait plus fade et il permet d’avoir une coloration après la cuisson », affirme un boulanger.

Les nouvelles normes sont portées par l’organisation mondiale de la santé qui vise à améliorer l’offre alimentaire. L’objectif d’ici 2025, une baguette qui pèse 250g sera composé de 3,5g de sel.

Pour un nutritionniste, c’est très important : « Notre corps est capable d’accepter 5g de sel par jour, avec une baguette, on a déjà un aliment avec le 3/4. Il faut réduire la teneur en sel".