Le LEP (Livret d’épargne populaire) est un dispositif réservé aux ménages les plus modestes. Son plafond va passer de 7 700 euros à 10 000 euros dimanche 1er octobre.

Un décret publié au Journal officiel

A compter du dimanche 1er octobre, le plafond du Livret d’épargne populaire (LEP) va passer de 7 700 euros à 10 000 euros, selon un décret publié vendredi 29 septembre au Journal officiel.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, et le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, ont annoncé cette mesure mi-juillet. Le texte précise que tout versement supplémentaire est interdit lorsque le solde du compte sur un LEP est supérieur ou égal à ce plafond.

Baisse du taux du Livret

Le journal Le Figaro rapporte que le taux de ce Livret a été diminué à 6% le 1er août, contre 6,1% auparavant. Les autorités ont souhaité favoriser ce produit d’épargne réservé aux ménages les plus modestes, car son rendement aurait dû passer à 5,6% si la formule de calcul prévue par la loi avait dû être appliquée. Pourtant, environ 9 millions de personnes éligibles n’en détiennent.

Le LEP pèse dix fois moins que le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire réunis avec environ 55 milliards d’euros d’encours.

Pour rappel, le taux du Livret A a été maintenu à 3% pendant un an et demi, alors qu’une revalorisation à 4,1% aurait dû être instaurée.