Baptiste Moirot, célèbre pour sa vidéo virale ’T’es pas net Baptiste’, avait été sélectionné comme porteur de la flamme olympique. Cependant, depuis lors, le jeune homme de 29 ans a fait l’objet d’accusations de harcèlement et de violences sexuelles.

Après les allégations de harcèlement et de violences sexuelles, Baptiste Moirot, qui avait été sélectionné par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) pour être porteur de la flamme olympique, a annoncé qu’il se retirait du relais. "À la suite des accusations portées à mon encontre et après discussion avec le comité d’organisation, j’ai pris la décision de me retirer du relais de la flamme, par respect et pour protéger ma famille et moi-même. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont soutenu et je présente mes sincères excuses à ceux que j’ai pu décevoir", a-t-il mis sur Instagram. Et dans une story, il a également affirmé son innocence face aux accusations qui pesaient sur lui : "les agressions, c’est du fake complet, ceux qui me suivent depuis pas mal de temps savent les valeurs que je défends".

Une décision "responsable"

En 2017, Baptiste Moirot est devenu célèbre grâce à une vidéo devenue virale où il tentait de faire du feu dans sa chambre. Dans la vidéo, sa mère lui lance la phrase devenue célèbre : "mais t’es pas net, non". Des pétitions ont soutenu la participation du jeune homme comme porteur de la flamme aux JO de Paris 2024, une demande acceptée par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques, mais qui a été suivie par des accusations de plusieurs femmes sur les réseaux sociaux. Elles affirment avoir reçu des messages à caractère sexuel de Moirot alors qu’elles étaient mineures. Une femme a également dénoncé des gestes non consentis, rapportent les médias nationaux comme TF1Info. Le COJO a officialisé que Baptiste Moirot retirait sa participation, qualifiant cette décision de "responsable".

