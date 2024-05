Sur le site antique d’Olympie, mardi 16 avril, la flamme olympique a été rallumée, marquant le début du compte à rebours de plus de 100 jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Parmi les relayeurs français, Laure Manaudou, médaillée d’or olympique à Athènes en 2004, a eu l’honneur d’être la première à porter cette flamme emblématique.

Conformément à la tradition, l’allumage de la flamme olympique nécessite l’utilisation des rayons du soleil, mais mardi, en raison des conditions météorologiques nuageuses, cette méthode n’a pas pu être employée. Cependant, lors des répétitions la veille, une flamme avait été allumée de cette manière et a pu être préservée pour l’événement. L’allumage de la flamme s’est déroulé devant le temple d’Héra. Le relais a été lancé avec la participation du champion olympique grec Stefanos Ntouskos, qui a transmis la flamme à Laure Manaudou.

From one Olympic champion to another ! Stefanos Ntouskos 🇬🇷 hands the flame to Laure Manaudou 🇫🇷, an Olympic champion swimmer.

Traditionally, a Greek athlete is the first torchbearer, followed by a representative from the host nation.#Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/RnpQoGt8cC

