En ces temps d’inflation, le secteur de l’œuf n’est pas impacté par la crise. Les ventes de ce produit alimentaire affichent une augmentation de 4%.

La progression de la consommation d’œufs est-elle causée par l’inflation ? Les prix des produits de première nécessité n’ont cessé d’augmenter. Les hausses atteignent directement le pouvoir d’achat.

L’œuf devenu un produit phare dans les assiettes

Les ventes baissent, ce n’est pas le cas de l’œuf. C’est une période dorée pour cet aliment du quotidien. Les chiffres le prouvent. Annuellement, les Français mangent 229 œufs par personne, un véritable record. La croissance des ventes frôle les 4%. Pourtant, le prix des œufs n’a pas été épargné par l’inflation. Durant les deux dernières années, il a connu une progression de 29%.

Comment s’explique cette forte consommation alors ? Le vice-président de la filière œuf a tenté de donner une réponse à cette superbe performance. "97% des Français consomment des oeufs et en cette période de crise, 88% d’entre eux considèrent que c’est un produit anti-crise et la protéine animale la moins chère du marché. C’est clair qu’on a un engouement autour de ce produit, peut-être au détriment d’autres protéines carnés et du poisson qui ont aussi subi des hausses de prix et sont beaucoup plus cher", souligne Loic Coulombel.

La courbe des ventes risque de monter encore en 2024

La croissance considérable de la consommation de produit alimentaire n’est pas près de s’arrêter. Les raisons restent le coût, il va accuser une baisse au début de l’année 2024 à cause de la décroissance des prix de la nourriture des poules et le tarif de l’énergie. Le seul frein de cette progression serait la grippe aviaire.