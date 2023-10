Cette augmentation fixée 4,9% sur une base annuelle est principalement due à la forte reprise des prix de l’énergie.

L’inflation a montré un rebond significatif après avoir atteint 4,3% sur une base annuelle en juillet. Cette augmentation a été largement influencée par les prix de l’énergie, qui ont augmenté de 6,8% sur un an en août, une reprise marquée après un recul de 3,7% en juillet. Comme le rapporte le site France24.com, cette hausse est attribuable à la montée des tarifs de l’électricité (10%) et le rebond des prix de l’essence.

Les prix de l’alimentation, l’un des principaux moteurs de l’inflation, ont continué à augmenter à un rythme élevé (11,2%), bien que la progression ait légèrement ralenti par rapport à juillet (12,7%). En revanche, les prix des services (3%) et des produits manufacturés (3,1%) ont ralenti leur augmentation.

Contrairement à l’inflation totale, l’inflation sous-jacente, qui exclut les éléments les plus volatils tels que l’énergie et certains produits alimentaires, a légèrement baissé, s’établissant à 4,6% sur un an en août, après avoir atteint 5% en juillet.

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé pour les comparaisons au niveau européen, a également augmenté, passant de 5,1% en juillet à 5,7% en août.