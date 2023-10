L’inflation pousse les Français à augmenter leur consommation d’œufs, une source de protéine animale moins coûteuse que la viande. Une étude de l’Institut technique agricole, rapportée par France Inter ce vendredi 6 octobre, indique également que les consommateurs sont à la recherche d’œufs à bas prix.

Consommation record

Face à l’augmentation des prix des protéines animales, de nombreux citoyens en France optent désormais pour les œufs, une option plus économique. Cela se traduit par une consommation record d’œufs, avec une hausse des ventes de près de 4% au cours des sept premiers mois de 2023, de janvier à juillet, toutes méthodes d’élevage confondues, selon une étude de l’Institut technique agricole rapportée par France Inter. Les prévisions indiquent que la consommation par habitant atteindra 229 œufs en 2023, soit neuf de plus qu’en 2022.

L’inflation a également engendré une plus grande sensibilité des consommateurs au prix des œufs, au détriment de leur provenance. Selon les conclusions de l’étude de l’Institut technique agricole, le coût est désormais le critère numéro un dans le choix de cet aliment pour 13% des personnes interrogées, représentant une augmentation de 6% par rapport à l’année 2021, relaie notamment France Bleu.

Un "produit anti-crise"

"L’œuf, c’est un produit anti-crise et il reste la protéine animale la moins chère vendue dans nos magasins", explique Franck Darteil, représentant des distributeurs au sein de l’interprofession des œufs de France, sur France Inter. De plus en plus de consommateurs optent pour "moins de viandes ou de poissons et davantage d’œufs". Cette tendance est renforcée par la perspective d’une baisse des prix des œufs français au cours des prochains mois, même si ces prix ne devraient pas retrouver leurs niveaux d’avant l’augmentation due à l’inflation, selon les acteurs de l’industrie.

"On constate une baisse de l’ordre de 7% des ventes sur le segment bio. Le critère de prix devient un critère d’achat", affirme de son côté Loïc Coulombel, président du Syndicat National des Industriels et Professionnels des Œufs.

