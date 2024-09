Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a salué l’action des forces de l’ordre qui a permis de placer tous les quartiers de Nouméa sous contrôle après cette vaste opération de police.

400 effectifs mobilisés

Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a annoncé que tous les quartiers de Nouméa sont désormais sous contrôle des forces de l’ordre ce vendredi 31 mai, après une vaste opération de police. Cette opération d’envergure a nécessité la mobilisation de 400 effectifs, incluant des membres du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN), du Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion (RAID), de quatre escadrons de la gendarmerie, et d’un hélicoptère. Parmi les actions notables, les forces de l’ordre ont repris le contrôle du lycée professionnel Petro Attiti de Rivière Salée, le dernier quartier qui n’était pas encore sous l’autorité des autorités. Cette intervention a été particulièrement complexe et a abouti à douze interpellations. Les forces de l’ordre ont pris le contrôle en utilisant le toit de l’établissement pour accéder à l’intérieur, rapporte BFMTV.

Une action courageuse

Cette opération fait suite à une période de troubles violents en Nouvelle-Calédonie, qui a conduit à la fermeture de l’aéroport de Nouméa-La Tontouta et à des mesures de sécurité renforcées. La situation avait entraîné la mort de sept personnes, dont deux gendarmes, et l’imposition d’un état d’urgence et d’un couvre-feu. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a salué l’action des forces de l’ordre sur X (anciennement Twitter). "Bravo aux forces de l’ordre, au RAID et au GIGN, pour leur action courageuse.", a-t-il écrit.

