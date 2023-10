Selon les chiffres révélés par la Chambre syndicale de désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D), les interventions pour combattre les punaises de lit ont augmenté de manière constante depuis trois ans.

Depuis 2020, le nombre d’interventions pour lutter contre les punaises de lit est en constante augmentation en France. Selon les chiffres de la Chambre syndicale de désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D), révélés par France info et rapportés par Le Figaro, plus d’un million d’interventions ont été recensées en 2022, comparé à 977 900 en 2021 et 889 000 en 2020. L’été 2023 a particulièrement marqué une hausse significative, avec 65% d’interventions supplémentaires par rapport à l’année précédente.

Les professionnels avaient déjà alerté sur cette tendance inquiétante et avaient anticipé une hausse pour la rentrée 2023. Les experts de la CS3D soulignent que cette augmentation des interventions ne découle pas d’une simple psychose, mais plutôt d’une augmentation réelle du nombre de punaises de lit.

Ces données rejoignent les observations faites par diverses sociétés de désinsectisation, qui constatent une forte demande. L’agence Tech-Way, filiale de Foncia, spécialisée dans ce domaine, a enregistré une augmentation annuelle de 25%, avec une accentuation significative depuis la dernière rentrée.

