Le dispositif "zéro artificialisation nette" a pour but de stopper la bétonisation des sols. Olivier Véran annonce "des sanctions" si Laurent Wauquiez sort sa région de cette mesure.

"Ruralicide"

Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a annoncé samedi 30 septembre que son territoire ne se soumettra pas au dispositif du "zéro artificialisation nette" (ZAN). Il a par ailleurs qualifié de "ruralicide" cette mesure visant à stopper la bétonisation des sols d’ici 2050. Le journal Le Figaro rapporte que le camp présidentiel a immédiatement réagi après cette annonce. Au micro de BFM, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a ainsi évoqué des "sanctions" contre le président de la région. "S’il ne respecte pas la loi, j’espère qu’effectivement il y aura des sanctions", a-t-il martelé.

Un élu de la République souhaite se soustraire aux lois

Selon le journal, Laurent Wauquiez a fait dimanche un premier pas vers sa candidature à l’Elysée. Le porte-parole du gouvernement a ainsi dénoncé cette volonté de ne pas respecter la loi. Il a ainsi raillé un homme qui "aspire demain peut-être à être président de la République et qui dit : ’je ne vais pas respecter la loi parce qu’elle ne me plaît pas’. Formidable !".

La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a partagé cet avis sur le plateau de France Info. "Vous ne pouvez pas être un élu de la République et vous soustraire aux lois votées par le Parlement, cela n’existe pas", a-t-elle affirmé.

La loi s’applique à tous

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a également réagi sur le réseau social X en rappelant que la loi s’applique à "tous". D’après lui, Laurent Wauquiez ne peut pas faire le choix de facilité en refusant de prendre sa part dans la transition écologique de notre pays et en jouant les territoires les uns contre les autres. Côté des écologistes, le maire EELV de Bordeaux, Pierre Hurmic, a cinglé "la démagogie à tous les étages du président de région".