"Nous avons une longue route qui nous attend avec un immense défi à relever", a lancé Laurent Wauquiez lors de son retour médiatique après deux ans d’absence.

Un défi à relever

Après une absence médiatique de deux ans, Laurent Wauquiez a marqué un retour fracassant à Valence, devant près de 500 jeunes partisans. Il a ainsi fait un premier pas vers une éventuelle candidature à la présidence de la République, en exprimant son désir de guider la droite vers un "grand succès collectif" lors de l’élection présidentielle en 2027. "Nous avons une longue route qui nous attend avec un immense défi à relever", a lancé le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le récit de BFMTV. Il a souligné la nécessité de se réinventer, de parler franchement des problèmes qui entravent le progrès de la nation, et de prendre le temps d’écouter les aspirations des Français. Il a affirmé qu’il consacrerait toute son énergie à cette tâche pour conduire son parti vers un succès collectif.

Déverrouiller la République française

Malgré le mutisme qui a pu agacer certains membres de son propre parti, Laurent Wauquiez a défendu son choix de l’engagement sur le terrain et de la transmission de valeurs claires. Il a exprimé sa préparation à payer le prix nécessaire pour déverrouiller la République française. Il a également emprunté le slogan de campagne de Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle de 2007, dernière victoire de la droite à la présidentielle, en déclarant : "Et c’est seulement ensuite que tout pourra à nouveau devenir possible". Il a averti que si l’élection était préparée de la même manière que les précédentes, elle serait perdue, rejetant ainsi toute fatalité.

