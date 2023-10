Des médias étrangers ont dénoncé l’insalubrité de Paris après l’annonce de la présence de punaises de lit. Clément Beaune a assuré "qu’un grand nettoyage de printemps sera fait avant les JO 2024".

"Les transports publics seront traités"

Les punaises de lit se trouvent au centre de l’actualité en France, voire des autres pays. En effet, les signalements de ces nuisibles dans différents endroits sont rapportés par d’autres médias étrangers. Ces informations pourraient impacter les Jeux olympiques de Paris 2024, rapporte HuffPost.

Lors de l’émission C à Vous mercredi 4 octobre, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a assuré qu’un "grand nettoyage de printemps sera fait avant la tenue des jeux". "Pour que nos transports publics, notamment en Île-de-France, soient traités", a-t-il précisé.

Salubrité de Paris

Selon le ministre, il y a des protocoles qui existent aujourd’hui. A la SNCF, c’est tous les soixante jours que les trains sont inspectés et nettoyés. Nous ferons une opération un peu extraordinaire pour vérifier et nettoyer encore plus. Clément Beaune a dit sur France 5 vouloir empêcher que les Jeux soient gâchés par ce genre de mauvaise publicité. Il a expliqué que la ville accueille le monde, et qu’il ne voudrait pas qu’il y ait une sorte de frenchbashing ou de panique bienveillante ou malveillante, "cela arrive parfois dans les médias anglo-saxons, à l’égard de notre pays", a-t-il renchéri.

Pour la transparence

Les usagers des transports en commun craignent la présence des punaises de lit dans des métros et des trains. Mardi, un vol Paris-New York d’Air France a été annulé pour suspicion de ces nuisibles. Le ministre a requis la transparence aux transporteurs. "J’ai demandé à l’ensemble des opérateurs de publier les données sur les cas signalés, les cas avérés et les actions mises en œuvre", a-t-il déclaré lors d’un point presse ce mercredi. Il a tenu à préciser qu’il n’y avait pas de "recrudescence" de la présence de punaises de lit dans les transports publics.

> A lire aussi : Expansion préoccupante des infestations de punaises de lit en France