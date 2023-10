Dans une interview accordée au journal Le Parisien, le ministre de l’Intérieur a évoqué une nouvelle initiative pour lutter contre le trafic de drogue en France. Sa déclaration intervient dans un contexte de violence croissante liée au trafic de drogue, en particulier à Marseille.

"C’est la bataille de Stalingrad"

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, compare la lutte contre le trafic de drogue à "la bataille de Stalingrad". Dans une interview accordée au journal Le Parisien, il estime qu’il faut "être beaucoup plus offensifs dans le domaine de l’investigation, sur les enquêtes, malgré le travail incroyable des services d’investigation".

Une unité spécialisée sur le modèle de la CRS 8

Pour renforcer cette lutte contre le trafic de drogue, le ministre a annoncé la création d’une nouvelle unité spécialisée, inspirée du modèle de la CRS 8 (Compagnie Républicaine de Sécurité). Cette unité, composée d’environ 100 policiers et gendarmes, se concentrera sur l’investigation approfondie et disposera plusieurs ressources comme des chiens, des experts en blanchiment d’argent et des moyens technologiques. Elle sera opérationnelle dans les semaines à venir.

Aller au-delà de la simple élimination des points de deal

M. Darmanin a souligné que cette nouvelle unité ne se limitera pas à éliminer les points de deal. Elle vise également à démanteler les réseaux de trafiquants et à identifier les acteurs clés de ce commerce illicite. Pour ce faire, cette unité spéciale travaillera sur des enquêtes approfondies qui pourraient durer plusieurs semaines s’il le faut. Elle sera opérationnelle dans les semaines à venir, selon l’entourage du ministre.