Matignon a annoncé le mercredi 4 octobre que d’ici la fin du mois d’octobre, Élisabeth Borne dévoilera les mesures gouvernementales en réponse aux émeutes devant une assemblée de 500 maires provenant des villes les plus touchées. Cette annonce survient à la veille d’une réunion du conseil national de la refondation dédiée à cette problématique.

"Fin octobre", Élisabeth Borne "présentera un point d’étape sur les mesures prises et celles qui vont être travaillées de manière approfondie avec les élus locaux", pour répondre aux violences provoquées par la mort de Nahel, tué fin juin par un agent de police. L’objectif sera de "clore" une série d’actions initiée par le président Emmanuel Macron, qui avait convié à l’Élysée début juillet les maires de plus de 300 communes ayant été gravement affectées par des dégradations.

Élisabeth Borne présidera préalablement ce jeudi un CNR (Conseil national de refondation) à Matignon dans le but de partager le diagnostic et les pistes de réflexion sur les émeutes qui ont secoué la France fin juin-début juillet. L’objectif est de réfléchir aux causes profondes et aux actions politiques à mettre en œuvre sur le court, moyen et long terme.

Cependant, ce CNR et les mesures annoncées pour la fin octobre sont différents du Comité interministériel des villes (CIV), qui sera également mis en place "d’ici fin octobre". Le CIV a pour vocation d’aborder des questions fondamentales, touchant aussi bien le logement, l’éducation que la lutte contre les discriminations. "On ne peut pas ramener la question des émeutes (...) à la question des quartiers prioritaires ou des grands ensembles", a fait savoir Matignon, car "seul un tiers des quartiers touchés par les émeutes sont des quartiers prioritaires de la ville (QPV)", relaient les médias français comme BFMTV.

L’événement impliquant les 500 maires se différencie également de la "convention nationale de la démocratie locale" qui sera organisée le 30 octobre par Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités, et qui sera axée sur la question du statut des élus et des violences auxquelles ils sont confrontés.

