Selon un sondage de l’institut BVA, la popularité de la Première ministre Élisabeth Borne atteint un niveau relativement bas, comparable à celui qu’elle avait lors de la crise des retraites.

La popularité d’Élisabeth Borne a enregistré une nette baisse de 5 points, atteignant 28% d’opinions favorables, ce qui la place derrière Emmanuel Macron, dont la cote est en légère baisse d’un point, atteignant 31%, selon un sondage BVA pour RTL publié jeudi 21 septembre, relaient les autres médias comme La Provence.

L’institut de sondages souligne que la locataire de Matignon retrouve son niveau de popularité relativement bas, dans un contexte de crise inflationniste et de conflit sur les retraites. Pendant ce temps, le chef de l’État, bien qu’il résiste mieux, semble avoir des difficultés à retrouver un nouvel élan.

Cette étude a été menée en ligne les 20 et 21 septembre en utilisant la méthode des quotas pour interroger un groupe de 1 001 individus, sélectionnés pour être représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus.

