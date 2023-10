Élisabeth Borne préconise la création d’un "Haut Conseil des Rémunérations" en prélude à la conférence sur les bas salaires, dimanche 15 octobre.

Sept syndicats et six organisations patronales

"Les grilles de certaines branches professionnelles ne sont plus adaptées aux qualifications. Des salariés acquièrent des compétences très utiles pour la performance de notre économie sans que leur rémunération ne progresse", a expliqué la Première ministre à La Tribune Dimanche, le dimanche 15 octobre. Les médias nationaux comme France Info relaient que cette instance aura comme rôle "d’éclairer [cette] situation et de proposer des réponses".

Ce lundi, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) de Paris réunira sept syndicats (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, Unsa et Solidaires) et six organisations patronales (Medef, U2P, CPME, Fnsea, Fesac et Udes) pour une journée complète comprenant une séance plénière le matin, des ateliers l’après-midi et une clôture en séance plénière.

Le programme

"Le cœur de cette conférence sera la progression des rémunérations et des parcours professionnels", explique Élisabeth Borne. Elle ajoute que "certains salariés démarrent leur vie professionnelle au SMIC et le sont encore des années après, c’est décourageant". La conférence abordera des thèmes tels que les minima conventionnels, les classifications, les déroulements de carrière, les temps partiels, les contrats courts, les exonérations de cotisations, les primes d’activité et la compression des rémunérations, selon Matignon. À la demande de certains syndicats, l’égalité entre les sexes a été ajoutée au programme à la dernière minute.

Par ailleurs, la Première ministre a souligné que l’objectif de cette conférence n’était pas d’obliger les entreprises.

