Une conférence sociale sur les bas salaires et les carrières aura lieu lundi 16 octobre. Celle-ci devrait relancer le dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux.

Élisabeth Borne recherche des solutions dans un climat tendu

La Première ministre, Élisabeth Borne, ouvrira une conférence sociale sur les bas salaires ce lundi. Ce programme se déroulera dans un contexte tendu, marqué par une inflation élevée et des divergences avec les partenaires sociaux sur d’autres sujets. La réunion se tiendra au Conseil économique, social et environnemental (Cese) à Paris et réunira six organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC et Unsa) ainsi que six organisations patronales (Medef, U2P, CPME, Fnsea, Fesac et Udes).

"La Première ministre nous a dit qu’il y aurait des annonces, on la prend au mot"

La journée sera rythmée par une séance plénière le matin, des ateliers l’après-midi, et une clôture en plénière, selon Europe 1. "La Première ministre nous a dit qu’il y aurait des annonces, on la prend au mot", a déclaré Marylise Léon, la cheffe de la CFDT. Avant cette conférence, des syndicats et des organisations de jeunesse ont organisé une manifestation vendredi "contre l’austérité et pour l’augmentation des salaires, des pensions et l’égalité homme-femme". La mobilisation était cependant beaucoup moins importante que lors des manifestations contre la réforme des retraites, note L’Ardennais.

Les sujets à l’ordre du jour

Cette conférence sociale réunira les partenaires sociaux pour engager des échanges entre eux, sous la coordination du gouvernement. Le président de la République l’avait validée lors de sa rencontre avec les dirigeants de partis politiques à Saint-Denis, au mois d’août. Plusieurs thématiques seront à l’ordre du jour : les "minima conventionnels, les classifications et les déroulés de carrière", les "temps partiels et les contrats courts", ainsi que "les exonérations de cotisations, les primes d’activité et le tassement des rémunérations", selon Matignon. Le thème de l’égalité homme-femme a été ajouté à la liste à la demande des syndicats.