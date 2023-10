Cette mesure est proposée dans le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Les patients vont bientôt pouvoir effectuer les tests pour détecter l’angine ou la cystite en pharmacie.

Un traitement antibiotique si nécessaire

Dès 2024, il sera possible de réaliser des tests en pharmacie pour détecter l’angine et la cystite, rapporte Le Figaro. Les patients pourraient ainsi obtenir un traitement antibiotique si nécessaire, sans passer par le médecin. Cette mesure est proposée dans le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

La restriction sera levée

Depuis 2021, les pharmaciens peuvent prescrire des antibiotiques après des Trod (Tests rapides d’orientation du diagnostic) confirmant la nature bactérienne des angines et des infections urinaires. Une condition a été toutefois instaurée : ils doivent exercer dans des structures de santé où un médecin accepte de leur déléguer cette tâche. Cette restriction sera bientôt levée, car dès l’année prochaine, l’ensemble des 20 000 officines de France pourront délivrer de l’amoxicilline après un test rapide angine positif, ou de la fosfomycine pour traiter des infections urinaires ponctuelles.

Les objectifs

Avec l’instauration de ce dispositif, l’exécutif compte lutter contre l’antibiorésistance en France où la consommation d’antibiotiques reste parmi la plus élevée en Europe. Effectivement, sur 6 millions de prescriptions d’antibiotiques contre les angines, seuls 2 millions seraient justifiés, selon l’Assurance maladie. Il est également destiné à soulager les médecins généralistes et à répondre aux déserts médicaux.

Les représentants des pharmaciens ont félicité l’accélération dans le domaine des tests de dépistage. Toutefois, ils souhaitent encore aller plus loin en préconisant l’accès au "Trod CRP", la protéine C réactive, pouvant aider à éviter de consommer des antibiotiques lorsqu’ils ne sont pas nécessaires.

