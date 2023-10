L’affrontement entre le Hamas et Israël se poursuit, face à la situation, le Quai d’Orsay a décidé de consacrer deux "vols spéciaux" pour transporter les Français qui souhaitent quitter le pays.

La communication du ministère des Affaires étrangères est tombée ce jeudi 12 octobre.

Les personnes vulnérables en priorité

Le gouvernement français a pris la responsabilité d’organiser deux vols spéciaux reliant Israël et la France. Ces transports sont dédiés aux ressortissants français qui n’ont pas pu "regagner le territoire national" par manque de vol commercial.

Par ailleurs, le ministère a souligné que "les personnes vulnérables (mineurs isolés et femmes enceintes en particulier), en situation de handicap ou en situation médicale présentant une urgence particulière, passeront en priorité". Le Quai d’Orsay affirme collaborer avec la compagnie Air France pour la "reprise des vols commerciaux dès que possible".

Un avion d’Air France spécialement affrété pour emmener les Français décollera de Tel Aviv ce jeudi vers 16h40 (heure France métropolitaine) et atterrira sur le territoire français ce soir à 20h35 (heure métropole). Après les attaques du Hamas survenues en Israel, la France comptabilise une douzaine de décès et plus d’une quinzaine de disparus.

Des Français disparus et tués en Israël

Plusieurs personnes d’origine étrangères ont été aussi victimes de kidnapping et ont perdu la vie après les assauts du mouvement islamiste. Eitan, un jeune franco-israélien a été enlevé, sa grand-mère a lancé un appel solennel à Emmanuel Macron pour l’aider à le retrouver. Le président de la République a confirmé une condamnation sans appel de ces "attaques terroristes perpétrées par le Hamas".

Le chef de l’État a apporté son "plein soutien" à l’État hébreu. Emmanuel Macron et la Première ministre vont réaliser une concertation avec les chefs d’institution : Sénat et Assemblée nationale ainsi que les 11 formations représentées au Parlement. Le sujet de cette rencontre sera axé sur les actes terroristes commis en Israel. Ensuite, le président prendra la parole à la télévision à 20h00 (heure métropole), à suivre en direct sur Antenne Réunion.