Le bilan des récentes hostilités entre le Hamas et Israël s’est alourdi, avec plus de 1 200 morts du côté israélien. Le groupe militant islamiste palestinien publie des images de leurs assassinats ou enlèvements sur Internet.

Plus de 1 200 morts et environ 150 personnes prises en otage par le Hamas

La branche armée du mouvement islamiste palestinien a mené une attaque surprise contre l’Israël le samedi 7 octobre. Le Hamas a lancé un coup de force sans précédent, combinant tirs de roquettes, infiltrations terrestres et assaut maritime. L’armée israélienne a riposté par des bombardements sur la bande de Gaza.

Le bilan de l’offensive du Hamas contre Israël est passé à 1 200 morts du côté israélien. D’après un porte-parole de l’armée israélienne, plus de 2 700 personnes ont été blessées et environ 150 personnes ont été prises en otage. En réaction aux frappes israéliennes sur Gaza, l’organisation islamiste palestinienne a menacé lundi soir d’exécuter les otages entre leurs mains.

Des appels passés avec les téléphones des victimes et des vidéos choquantes diffusées en ligne

D’après les médias, le groupe utilise les téléphones portables de ses victimes pour diffuser des vidéos de ses assassinats ou enlèvements sur les réseaux sociaux. Certaines familles affirment avoir reçu des appels de membres du Hamas les informant du meurtre de leurs proches. Ces appels étaient passés à partir des téléphones des victimes.

Les terroristes ont filmé l’exécution d’une femme âgée, et ont partagé la vidéo sur le compte Facebook de cette dernière. Une autre personne a également découvert l’enlèvement de sa femme et de ses enfants par le Hamas en voyant une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. L’organisation islamiste exerce ainsi une pression directe sur leur entourage et sur Israël.