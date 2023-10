Le nombre de ressortissants français tués lors des attaques du Hamas contre l’Israël s’est alourdi. La ministre des Affaires étrangères a annoncé un nouveau bilan.

Hausse du nombre de ressortissants français tués

Le nombre de ressortissants français décédés continue d’augmenter depuis les attaques du Hamas contre Israël. Vendredi soir, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé un nouveau bilan de 15 morts. Le précédent bilan faisait état de 13 victimes. La situation est préoccupante, car en plus des décès, il y a également des disparus et éventuellement des Français retenus en otage, selon Mme Colonna.



Plus de 3 200 morts en Israël et dans la bande de Gaza

L’évolution des bilans témoigne de la gravité de la situation. Depuis le début de ce conflit israélo-palestinien, samedi 7 octobre, le bilan humain ne cesse de grimper. Israël déplore plus de 1 300 morts et 3 200 blessés de son côté, et au moins 1 900 morts dans la bande de Gaza. Parmi les victimes gazaouies, les autorités ont malheureusement relevé 614 enfants. La région est plongée dans une importante crise humanitaire.



