Est-ce qu’Elisabeth Borne va sortir le 49.3 pour adopter la loi de programmation des finances publiques ? La Présidente de l’Assemblée nationale n’a pas la réponse.

Le projet de loi de programme des finances publiques 2023-2027 va être étudié à l’Assemblée nationale, ce mercredi 27 septembre dans la soirée. Les membres de l’opposition réfutent totalement ce texte, le gouvernement risque de subir un échec en cas de vote.

Une autre adoption de loi par 49.3 ?

Les députés du Rassemblement national pourraient opter pour l’abstention. Le gouvernement va être obligé d’utiliser l’arme constitutionnelle pour faire passer la feuille de route budgétaire s’il manque des voix. Invitée sur France 2, ce matin, l’ancienne ministre des Outre-mer a reconnu qu’elle n’était pas en connaissance de la décision de l’Exécutif sur le sujet.

Très critiquée sur l’adoption de loi par le biais du 49.3 pour la réforme des retraites, la présidente de l’Assemblée nationale s’est expliquée durant son interview. « Je regarde les faits. Sur la précédente année, il y a eu 92 textes adoptés à l’Assemblée nationale dont trois textes adoptés au 49.3 », argumente-t-elle. « Je ne suis pas la présidente de l’Assemblée du 49.3 », assure Yaël Braun-Pivet.

L’élue tend la main aux Républicains

En position de majorité relative, la première ministre a dû se résoudre à sortir le fameux article constitutionnel, onze fois depuis sa prise de pouvoir en 2022. Les députés LR ne vont pas voter le projet de loi de programme des finances publiques. Il est presque sûr qu’Elisabeth Borne et son équipe vont manquer de soutien. Cependant, Yaël Braun-Pivet ne perd pas encore espoir et tente de les convaincre de changer d’avis. « Si Les Républicains veulent travailler avec nous et adopter un budget pour la nation, nous en serions ravis ».

Elle a lancé un message à ceux qui hésitent encore, comme l’élue Les Républicains Marie-Christine Dalloz qui a déclaré au Figaro qu’elle « ne voter(a) pas contre ».