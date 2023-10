Emmanuel Macron a accepté de répondre aux questions de TF1 et France 2 dimanche 24 septembre. Sans grande surprise, cette intervention présidentielle n’a guère convaincu l’opposition.

En premier lieu, du côté de la droite, l’interview a été qualifiée de "discours en vain". En pleine soirée électorale, alors que le Sénat comptait toujours ses sièges, Éric Ciotti, le chef des Républicains (LR), y a vu une tentative de "détourner l’attention de la victoire de la droite au Sénat" et de "cacher l’échec de la majorité présidentielle", malgré le renforcement de la droite et de ses alliés centristes lors du scrutin. Il a également réagi aux commentaires du président sur le projet de loi sur l’immigration du gouvernement en déclarant : "Nous n’aurons aucune entente, étant donné qu’il y a un message de régularisation pour les clandestins".

Le chef de file des députés LR, Olivier Marleix, s’est tourné vers l’ironie sur Twitter, qualifiant le président de "moulin à paroles" et ajoutant : "Dommage que cela ne produise pas d’électricité".

Sur le même réseau social, la députée de La France insoumise, Manon Aubry, a critiqué les annonces du président sur l’inflation, les qualifiant de "déconnectées de la réalité". Marine Tondelier, secrétaire nationale d’Europe Écologie-Les Verts, a regretté que la question du pouvoir d’achat ait été éclipsée par celle de l’immigration.

Pour la députée EELV, Sandrine Rousseau, cette demi-heure de conversation n’était que du "blabla". L’élu de La France insoumise, Éric Coquerel, a quant à lui estimé que le chef de l’État avait confirmé son statut de "moulin à paroles", confondant notamment "planification écologique" et "communication écologique".

