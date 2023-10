Dans les cercles de gauche, la mouvance post-coloniale affiche un soutien sans réserve aux actions du Hamas. Le mouvement antisioniste dirigé par Houria Bouteldja a salué le courage des combattants de Gaza, tandis que le parti de Philippe Poutou, le NPA, a exprimé sa solidarité avec les assaillants.

Des soutiens

Suite aux attaques du Hamas contre Israël, entraînant de nombreuses victimes et des dégâts considérables, une partie de la gauche française a adopté une position divergente par rapport à la condamnation générale de cette offensive. Jean-Luc Mélenchon et certains membres de La France insoumise ont pris une position équilibrée, rejetant la qualification d’attaque terroriste. Cependant, des groupes d’extrême gauche sont allés plus loin, en soutenant ouvertement les attaques du Hamas contre des civils, note Le Figaro.

Parmi eux, le Parti des Indigènes, issu du Mouvement des Indigènes de la République, a défendu cette position, tout en se concentrant sur la dénonciation de l’histoire coloniale française, du racisme supposé, et en soutenant la cause palestinienne ainsi que la critique de la politique israélienne.

Le Parti des Indigènes a reçu le soutien d’Elias d’Imzalène, militant islamiste actif dans diverses actions, ainsi que de la politiste Françoise Vergès, qui a justifié l’attaque du Hamas en invoquant la lutte légitime pour la libération face à l’occupation coloniale. Le collectif Révolution permanente a également exprimé son soutien au Hamas, qualifiant la résistance à l’oppression de non-terroriste. De plus, la section syndicale Solidaires étudiant.e.s EHESS a explicitement soutenu les assaillants du Hamas et s’est opposée à toute désescalade, prônant la lutte du peuple palestinien sous toutes ses formes, y compris la lutte armée.

"Intifada"

Le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) se distingue en ne prônant pas la désescalade, mais en appelant à des mobilisations en soutien au peuple palestinien. Ils considèrent l’offensive actuelle comme venant de la résistance palestinienne et concluent leur communiqué (à lire ici) par le mot "intifada", faisant ainsi l’apologie des violences populaires dirigées contre les militaires et les civils israéliens.

Sur le réseau social X, l’avocat Gilles-William Goldnadel, qui est aussi chroniqueur au Figaro, a fait savoir que son association ’Avocats sans frontières’, va porter plainte contre le Nouveau Parti anticapitaliste pour "apologie du terrorisme".

Soutien à la lutte du peuple palestinien pic.twitter.com/BM33fRk72R — Solidaires etudiant.e.s EHESS (@SolidairesEHESS) October 8, 2023

Le @NPA_officiel rappelle son soutien aux PalestinienNEs et aux moyens de luttes qu’ils et elles ont choisi pour résister. Nous lançons un appel à l’organisation rapide de mobilisations de soutien au peuple palestinien.

5/6 pic.twitter.com/JLtJnZgGvT — NPA (@NPA_officiel) October 7, 2023