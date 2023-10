À Ollioules (Var), un corps en décomposition avancée a été découvert dans une poubelle. Deux frères âgés de 77 et 66 ans, inculpés pour "atteinte à l’intégrité d’un cadavre", ont admis avoir déplacé le corps pour éviter les frais funéraires.

"…la volonté de…"

Un employé de la voirie a fait une sinistre trouvaille le mardi 3 octobre. Dans une benne à ordures, situé au cœur d’Ollioules, il a trouvé un corps sans vie. "Le corps était en état de putréfaction avancée. Il était emballé en partie dans un sac-poubelle", avait fait savoir le procureur de la République de Toulon, Samuel Finielz le jour de la découverte. Une semaine plus tard, le magistrat confirme à TF1Info, comme l’a révélé le média France Bleu, que deux hommes ont été interpellés et mis en garde à vue.

"Ces deux personnes, qui sont les frères de la victime, ont été mises en examen du chef d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre", indique le procureur, le mercredi 11 octobre. Une source proche de l’affaire a déclaré que les frères de la victime se seraient retrouvés "avec leur frère décédé et, avec très probablement la volonté de ne pas engager de dépenses d’obsèques, auraient décidé de transporter le corps jusqu’à une poubelle sur la voie publique".

Difficultés sociales

Au cours de leur garde à vue, les deux suspects ont admis avoir été au courant du décès de leur proche depuis plusieurs semaines, affirmant qu’ils n’avaient d’autre option que de le placer dans une poubelle, selon le parquet. Le cadavre a été découvert le 3 octobre, mais la personne décédée l’était depuis un certain temps dans son appartement. Le parquet note que les déclarations des suspects peuvent s’expliquer par leurs graves difficultés sociales, étant donné leur âge de 77 et 66 ans.

La cause du décès de la victime, âgée d’environ 40 ans, reste inconnue. Les deux frères, jusqu’alors inconnus des autorités, ont été soumis à un contrôle judiciaire. Ils font face à des peines pouvant aller jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende pour "atteinte à l’intégrité d’un cadavre". Deux enquêtes judiciaires ont été lancées : l’une donc pour l’atteinte à l’intégrité du cadavre, l’autre pour déterminer les causes du décès.

