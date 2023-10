La jeune femme a été appréhendée à l’aéroport de Paris-Orly juste après la descente de son avion. La drogue retrouvée dans ses bagages devait être acheminée en Bretagne.

Interpellée peu après sa descente de l’avion

Le mardi 26 septembre, une jeune Nantaise de 22 ans a été interpellée à l’aéroport de Paris-Orly en possession de 23 kg de cocaïne dissimulés dans ses bagages. L’arrestation a été effectuée par une équipe de la brigade des stupéfiants de Paris peu après sa descente de l’avion en provenance de Punta Cana, en République dominicaine.

Trois complices arrêtés

En plus de la jeune femme, trois complices ont été arrêtés. Parmi eux, un homme de 41 ans, originaire du Nord, était venu à l’aéroport pour récupérer la drogue. Les deux autres, âgés de 29 et 47 ans et originaires de Nantes et de Brest, avaient pour mission de transporter la marchandise en Bretagne. Pour ce faire, ils avaient prévu deux voitures, dont l’une avait été spécialement aménagée pour dissimuler la drogue.

Tous placés en détention provisoire

Après leur placement en garde à vue, les quatre individus ont été traduits devant le parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée de Rennes. D’après les médias, une information judiciaire a été ouverte pour des chefs d’accusation incluant le trafic, l’importation de produits stupéfiants en bande organisée, ainsi que la participation à une association de malfaiteurs. Ces personnes ont été placées en détention provisoire. Elles risquent 30 ans d’emprisonnement.