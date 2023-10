Il s’agit d’un élève du collège Jean-François Champollion à Voisins-le-Bretonneux, dans les Yvelines. L’adolescent a refusé d’observer la minute de silence organisée en mémoire de l’enseignant tragiquement assassiné lors d’une attaque terroriste à Arras. Il s’est justifié en déclarant être "pro-Palestine" et "pro-Arabie Saoudite".

Une minute de silence dans les écoles pour rendre hommage à D. Bernard

Après l’attaque au couteau qui a coûté la vie à Dominique Bernard, professeur de français du lycée Gambetta à Arras (Pas-de-Calais), une minute de silence a été observée lundi en début d’après-midi dans les établissements scolaires en France. Au collège Jean-François Champollion à Voisins-le-Bretonneux, dans les Yvelines, un élève a refusé d’y participer.

Un élève refuse de participer, affirmant pro-Ben Laden

Interrogé par les enseignants, l’adolescent de 13 ans a clairement affirmé son soutien à Ben Laden. Il a en outre exprimé son soutien à la Palestine et à l’Arabie saoudite, allant même jusqu’à mentionner la figure passée du mouvement terroriste Al-Qaida, qui était responsable des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, selon les médias.

Une "situation très inquiétante"

En réaction à cet incident, la maire de Voisins-le-Bretonneux, Alexandra Rosetti, a indiqué que "c’est bien le signe que notre société est gangrenée par un islamisme radical qui ne se cache même plus". L’édile a ensuite exprimé sa solidarité envers les enseignants et la direction du collège "qui doivent gérer cette situation très inquiétante".



> Lire plus d’articles de faits divers en France