L’affaire du botulisme à Bordeaux prend une tournure judiciaire. Les proches de la victime ont décidé de porter plainte contre le restaurateur pour ’homicide involontaire’.

Son compagnon dans un état stable

Après avoir consommé des conserves de sardines artisanales dans un bar à vin, une jeune femme de 32 ans a contracté le botulisme. La victime et son mari étaient venus à Bordeaux pour célébrer un anniversaire. Après leur retour en région parisienne, elle a commencé à présenter les symptômes du botulisme, une maladie neurologique grave et mortelle dans certains cas. Hospitalisée en urgence, elle a malheureusement succombé. Son compagnon, également hospitalisé en soins intensifs, est actuellement dans un état jugé stable et devrait être libéré prochainement.

Plainte pour ’homicide involontaire’

Selon les informations de RTL et M6, rapportées par Le Parisien, les proches de la victime ont engagé des poursuites contre le restaurateur pour homicide involontaire. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Bordeaux, ciblant notamment les chefs d’accusation d’homicide involontaire, de blessures involontaires, de mise sur le marché de denrées préjudiciables à la santé et de vente de denrées corrompues ou toxiques.

Une quinzaine de personnes intoxiquées

Toujours selon la même source, le restaurateur, qui avait détecté une "mauvaise odeur" à l’ouverture de certains bocaux, collabore pleinement avec les enquêteurs. Une quinzaine de personnes ont été intoxiquées dans son établissement, certaines ayant nécessité une hospitalisation. Les autorités sont mobilisées pour retrouver d’autres potentielles victimes. Les premiers éléments de l’enquête indiquent un "défaut du processus de conservation, très artisanal." Les avocats du restaurateur attendent les conclusions des experts pour déterminer les suites judiciaires.

