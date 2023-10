Après le décès d’une personne et l’intoxication d’au moins onze autres qui ont consommé des sardines dans un restaurant de Bordeaux entre le 4 et le 10 septembre, le parquet a ouvert une enquête. Le corps de la défunte devrait être autopsié ce vendredi.

Un mort et onze personnes hospitalisées

Bordeaux est confrontée à une épidémie de botulisme, une maladie rare, mais potentiellement mortelle si elle n’est pas traitée rapidement. Les autorités sanitaires ont affirmé qu’une personne est décédée après avoir "consommé des sardines en bocal" contaminées par des toxines botuliques au Tchin Tchin Wine Bar. Onze autres clients sont toujours hospitalisés pour intoxication après avoir mangé le même produit dans le même établissement entre le 4 et le 10 septembre.

Le parquet ouvre une enquête pour homicide involontaire

Alors que les autorités s’efforcent de retrouver les autres clients qui ont fréquenté les lieux sur cette période, le parquet a annoncé l’ouverture d’une enquête pour homicide involontaire. Menée en collaboration avec la direction zonale de la police judiciaire, l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, ainsi que la direction départementale de protection des populations, cette enquête préliminaire vise à établir la responsabilité du restaurateur dans cette série d’empoisonnements au botulisme.

Les peines encourues

De sévères sanctions sont prévues. Les médias notent 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende pour homicide involontaire, 3 ans et 45 000 euros d’amende pour blessures involontaires, 5 ans et 600 000 euros d’amende pour la mise sur le marché de denrées préjudiciables à la santé. La vente de denrées corrompues ou toxiques sera punie par 2 ans et 300 000 euros d’amende. D’après le parquet, la personne décédée devrait être autopsiée ce vendredi et les résultats seront connus la semaine prochaine.



