L’économie circulaire, un enjeu important sur notre île afin de protéger l’environnement. Cette initiative de 2 entreprises. Une brasserie et une savonnerie se sont associées afin de recycler le mélange des céréales et de malt non utilisés pour la fabrication de savon. Un reportage d’Inès Wick et de Maud Steinbac.