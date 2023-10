Jeudi prochain, le XV de France rencontrera la Namibie. Le sélectionneur des Bleus a sorti la liste des joueurs appelés pour le match.

Fabien Galthié s’est exprimé devant la presse, ce mardi. Le sélectionneur a évoqué le prochain match du XV de France. Ce jeudi 21 septembre à 22h50 (heure de La Réunion), les Bleus vont défier les Namibiens. Le coach a décidé de faire revenir ses joueurs titulaires pour la rencontre.

Le retour des cadres est très commenté, Galthié réplique

Selon Galthié, ce choix n’a rien à voir avec la performance peu convaincante des remplaçants contre l’Uruguay. "On construit nos équipes à la semaine. Il n’y a pas de prévisions à long terme sur la compétition. On a une vision de la préparation et des rotations. On surveille les temps de jeu". explique l’ancien international français de rugby.

Même si le match s’est terminé par une victoire, les Français ont vraiment eu du mal pour se défaire des Uruguayens. "Il n’y a pas de réaction par rapport à l’Uruguay ou de changement de cap." insiste Galthié.

A l’inverse, les cadres avaient présenté une copie presque parfaite en renversant la Nouvelle-Zélande lors du match d’ouverture.

Un forfait remarqué dans la liste

L’absence de Grégory Alldritt sur la liste des joueurs contre la Namibie a été expliquée par Fabien Galthié. « Durant l’entraînement d’hier, Grégory a ressenti une petite gêne au niveau d’un genou. Il a été ménagé. On a pris la décision, avec lui, de le soigner correctement pour qu’il soit à 100¨% quand il jouera" précise le sélectionneur.

Le sélectionneur a justifié aussi la titularisation de Cyril Baille et Jonathan Danty par leur expérience et leur importance au sein de l’effectif.

Le match contre la Namibie se déroulera au stade mythique du Vélodrome à Marseille. Aucun doute, l’ambiance en tribunes sera bien au rendez-vous.