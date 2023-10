La Nouvelle-Zélande s’est largement imposée face à l’Uruguay lors du dernier match de poule de la Coupe du monde de rugby 2023 jeudi 5 octobre.

L’Uruguay résiste pendant les 20 premières minutes

Les All Black ont écrasé les Teros et ont reçu leur ticket pour les quarts de finale du mondial de rugby. Jeudi soir, ils se sont imposés par 73 à 0 durant le dernier match de poule, précise TF1.

L’équipe adverse a réussi à résister pendant les premières 20 minutes de la rencontre grâce à leur agressivité dans leur défense. Les Néo-Zélandais ont perdu des ballons et commis des fautes évitables, mais les Uruguayens n’ont pu marquer aucun essai.

Dès la 20e minute, les All Blacks ont franchi la ligne d’en-but par l’intermédiaire de Damian McKenzie et ils ont par la suite accéléré leur jeu. Richie Mo’unga a transpercé la défense uruguayenne cinq minutes plus tard et ils ont mené 14-0 (25e minute).

L’écart s’alourdit avec deux essais des All Blacks à la 33e et à la 38e minutes. A la mi-temps, la Nouvelle-Zélande a mené 26-0.

Les All Blacks dominent

Les All Blacks ont largement dominé les Teros dans tous les secteurs de jeu en seconde période. Ces derniers ont terminé avec 45 plaquages manqués. Fletcher Newell a de son côté lancé la série de 6 essais durant la deuxième mi-temps : Damian McKenzie (53e minute), Will Jordan (65e minute), Leicester Fainga’anuku (68e minute) et Tamaiti Williams (71e et 77e minute).

La Nouvelle-Zélande prend provisoirement la tête de la poule A en attendant le résultat de la France opposée à l’Italie. Les All Blacks, triples champions du monde, rencontreront probablement l’Irlande pour leur prochain match.

