Selon un sondage réalisé par Odoxa pour le compte de Winamax et RTL, les Français, soucieux de la santé du capitaine de l’équipe nationale de rugby, Antoine Dupont, préfèrent ne pas hâter son retour à la compétition.

Avec ou sans le capitaine ?

Si l’indisponibilité d’Antoine Dupont devait se prolonger, les Français estiment que les chances du XV de France de remporter la Coupe du Monde seraient réduites. En effet, 82% d’entre eux pensent que les Tricolores peuvent décrocher le titre avec leur capitaine et demi de mêlée, tandis que ce chiffre descend à 70% en son absence.

Selon la majorité des personnes sondées, 56%, il serait plus judicieux de conserver le joueur en vue d’une possible demi-finale, plutôt que de tout mettre en œuvre pour qu’il puisse participer au quart de finale, une option choisie par 41% des répondants. L’équipe dirigée par Fabien Galthié occupe actuellement la première place du groupe A avec 13 points, et elle doit encore jouer un match contre l’Italie le vendredi 6 octobre pour assurer son ticket pour la suite.

> À lire aussi : Retour d’Antoine Dupont dans l’équipe du XV de France : il s’apprête à reprendre l’entraînement

Les inquiétudes des supporters

Les préoccupations des Français concernant la santé du joueur du Stade Toulousain sont élevées, atteignant 74%. De plus, 68% d’entre eux se soucient de l’avenir de sa carrière, et 76% estiment qu’il ne serait pas au sommet de sa forme en quart de finale. En ce qui concerne son remplacement, les amateurs de rugby sont plus enclins à favoriser Baptiste Couilloud (59%) plutôt que Maxime Lucu (40%).

> Toute l’actualité sportive sur LINFO.re